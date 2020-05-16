2020/05/16 | 09:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن سائرون : عقود مشبوهة تكلف ميزانية العراق اكثر من ترليون دولار مارسها مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات مع شركات الإتصالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 09:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون : عقود مشبوهة تكلف ميزانية العراق اكثر من ترليون دولار مارسها مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات مع شركات الإتصالات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون : عقود مشبوهة تكلف ميزانية العراق اكثر من ترليون دولار مارسها مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات مع شركات الإتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).