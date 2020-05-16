عدنان درجال: تشريع القانون الرياضي الموحد سينهي صفحة التقاطعات بين الاتحادات الرياضية

2020/05/16 | 09:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال ان تشريع القانون الرياضي الموحد سينهي صفحة التقاطعات بين الاتحادات الرياضية.وقال درجال خلال لقائه رئيس اتحاد الفروسية، حيدر الجميلي، بحسب بيان لوزارة الشباب تلقت وكالة صدى , إن “الوزارة تحترم وجهات نظر جميع الاخوة في المؤسسات الرياضية موضحا انه “يجب طوي صفحة الخلافات الماضية في اتحاد الفروسية وغيره من

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