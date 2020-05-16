من يفتعل الحرائق في محاصيل تل تمر في الحسكة السورية؟

2020/05/16 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل انتهاكات الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في سوريا من سرقة محاصيل زراعية إلى اعتقال مدنيين وابتزاز عائلاتهم، ولعل آخرها افتعالها حرائق في المحاصيل الزراعية.فقد نشبت حرائق في المحاصيل الزراعية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الفصائل في ريف تل تمر شمال غرب الحسكة، حيث احترقت محاصيل القمح والشعير في قرية العزيزية وامتدت إلى الريحانية، بالقرب من […]

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