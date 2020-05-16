الأمن النيابية تكشف عن “قرار هام” يتعلق بأمن ثلاث محافظات  

2020/05/16 | 09:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب كاطع الركابي، السبت، عن اتخاذ قرار مهم حيال ملف الامن في ثلاث محافظات.وقال الركابي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “لجنة الامن والدفاع النيابية قررت اجراء زيارات ميدانية للمناطق الساخنة في محافظات( ديالى – كركوك- صلاح الدين) للوقوف على الاستعداد والاحتياطات الميدانية خاصة مع تنامي […]

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