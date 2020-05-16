2020/05/16 | 09:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، السبت، عن اجتماع مرتقب بين نواب المحافظة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتسليمه اسماء مرشحي وزارة النفط، مبينا أن عدد المتنافسين بلغ 50 منافسا سيتم اختيار ثلاثة منهم غدا.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “نواب محافظ البصرة مستمرون في التفاوض لاختيار ثلاثة مرشحين لحقيبة وزارة النفط”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البصرة: 50 مرشحا يتنافسون على حقيبة النفط .. المنافسة ستنحصر بين ثلاثة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البصرة: 50 مرشحا يتنافسون على حقيبة النفط .. المنافسة ستنحصر بين ثلاثة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).