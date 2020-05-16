كلوب بروغ يتوج رسمياً بطلا للدوري البلجيكي لكرة القدم

2020/05/16 | 09:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج كلوب بروغ رسميا بلقب دوري الأضواء البلجيكي لكرة القدم لهذا الموسم الجمعة، بعد أن صدقت الأندية على قرار اتخذته رابطة المحترفين الشهر الماضي بإنهاء الموسم قبل الأوان بسبب كورونا.وكان كلوب بروغ يتفوق في الصدارة بفارق 15 نقطة قبل مباراة واحدة على نهاية الدور التمهيدي، وسيتأهل مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم

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