الامن النيابية: طائرات مروحية مجهولة تهبط في مواقع تواجد “داعش”

2020/05/16 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية جاسم الجبارة، السبت، عن وجود ادلة بقيام طائرات حمل ومروحية بمساعدة العناصر الداعشية في مناطق صلاح الدين ونينوى وديالى، مطالبا الحكومة بالاسراع في الكشف عن هوية الطائرات المجهولة.وقال الجبارة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك عمليات انزال لطائرات نقل ومروحية لمعدات واسلحة في مناطق نفوذ داعش وهي […]

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