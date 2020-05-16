افتتاح اقدم أسواق الموصل بعد اعاده اعماره

2020/05/16 | 09:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة نينوى، السبت، عن افتتاح اقدم اسواق مدينة الموصل وهي سوق السرجخانة بعد اعمار جميع محالها.وقال قائممقام المدينة زهير الاعرجي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الفرقة الهندسية بمحافظة نينوى وبالتعاون مع شركة الفاو الهندسية ونخبة من مهندسي بلدية وبلديات نينوى، أعادت اعمار سوق السرجخانة بالكامل”.وأضاف الاعرجي، أن “السوق تم […]

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