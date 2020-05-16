إصابة “داعشي” بكمين للحشد الشعبي في جرف النصر

2020/05/16 | 09:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب أحد عناصر تنظيم “ داعش” الإجرامي، بكمين ناجح للحشد الشعبي في ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء 47 بالحشد الشعبي تمكن من إصابة احد عناصر داعش خلال كمين ناجح في منطقة الفارسية شمال جرف النصر”.وأضاف البيان، ان “قوات اللواء صدت […]

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