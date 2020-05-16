العراق يناقش مع 50 دولة هجرة العمالة الأجنبية

2020/05/16 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، عن مناقشتها خلال اجتماع افتراضي عبر تطبيق zoom مع 50 دولة هجرة العمالة الاجنبية بعد جائحة كورونا وخاصة من العراق.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاجتماع الموسع الذي عقدته وزارته عبر […]

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