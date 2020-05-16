سوزان نجم الدين تتصدر تريند تويتر بسبب رامز جلال

2020/05/16 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين تريند موقع “تويتر” بعد إذاعة حلقتها في برنامج “رامز مجنون رسمي”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية Mbc مصر.وتفاعل رواد “تويتر” مع الحلقة على نحو كبير، لاسيما مع تماسك وهدوء سوزان أمام مقلب رامز، باستثناء فقرة سقوطها بالكرسي في المياه، حيث قالت له: “يلهوي أنا مش جايبة

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