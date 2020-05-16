هل تشكل الثلاجة خطرا على حياتك؟

2020/05/16 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الهدف الأساسي من استخدام الثلاجات المنزلية منع البكتيريا من ممارسة نشاطها في المواد الغذائية، والتي قد تصبح خطرا على حياة الإنسان إذا تم استخدامها بطريقة خاطئة.من السهل إلقاء اللوم على الثلاجة في التسبب ببعض الأمراض، لكن الثلاجة ليست المشكلة، إذ أن المشكلة الحقيقية هي عدم معرفة كيفية استخدامها والعناية بها بشكل صحيح، وكذلك عدم […]

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