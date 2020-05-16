2020/05/16 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وحيّ السلمة والحيّ الغربي من البلدة، كما أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلّة.وأصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلّة.وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطينيّ إن طواقمها نقلت ثلاثة مصابين بالرصاص الحيّ بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى النكبة.. الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذكرى النكبة.. الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).