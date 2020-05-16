خلية الأزمة النيابية تكشف مضامين رسالة بعثتها للكاظمي بشأن كورونا

2020/05/16 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت خلية الأزمة النيابية، السبت، عن ارسالها رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، فيما جددت مطالبتها بإعادة فرض الحظر الشامل على التجوال في عموم محافظات العراق.وقال الناطق الرسمي باسم الخلية النائب فالح الزيادي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الخلية جددت مطالبتها بتفعيل الحظر […]

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