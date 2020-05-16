2020 والظواهر “الغريبة”: ماقصة “سبات الشمس” وعام بلا صيف.. وماتأثيره على العراق؟

2020/05/16 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازال العام الجاري، يمدنا بمفاجآت وقضايا غير مفهومة ولامتوقعة، وآخرها تحدث خبراء عن احتمالية “اختفاء الصيف” من الارض هذا العام بسبب “سبات الشمس”!.ويعتقد خبراء أننا على وشك الدخول في أعمق فترة من “انحسار” أشعة الشمس المسجلة على الإطلاق، مع اختفاء البقع الشمسية فعليا، وفقا لصحيفة “الصن” البريطانية.وقال عالم الفلك، توني […]

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