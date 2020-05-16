السعودية تخسر حصتها في سوق النفط الصينية لصالح العراق وروسيا

2020/05/16 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … رجحت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن تزداد خسارة السعودية لحصة سوق النفط في الصين لصالح روسيا والعراق على الرغم من قول المحللين إن “شحنات المملكة إلى أكبر اقتصاد في آسيا قد انتعشت في شهر آيار الجاري”.وذكرت الوكالة في في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن “صادرات النفط السعودي إلى الصين قد ترتفع بأكثر […]

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