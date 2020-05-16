نائب عن النصر يتهم وزير الداخلية بمجاملة الكتل السياسية على حساب أمن المواطن

2020/05/16 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المائب عن تحالف النصر، رياض التميمي، السبت، إن وزير الداخلية عثمان الغانمي يجامل الكتل السياسية على حساب أمن المواطن.

وذكر التميمي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، أن "وزير الداخلية يجامل الكتل السياسية على حساب أمن المواطن في ديالى والعراق أجمع".

واضاف :"وعلى ما يبدو أن السياقات الإدارية والأمنية تسقط مقابل الاعتبارات السياسية لدى الغانمي".

وكان مصدر في حكومة ديالى المحلية، أفاد الإثنين الماضي، بأن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، وصل الى المحافظة، وعقد اجتماعا لمناقشة الملف الأمني في المحافظة.

وقال المصدر حينها لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل بعقوبة، وعقد اجتماعا أمنيا في مقر قيادة شرطة ديالى".

ولفت الى أن "الاجتماع تناول عدة ملفات امنية مهمة، على رأسها الأوضاع الداخلية في ديالى ككل"، مبينا ان "الاجتماع جرى دون استدعاء اي وسائل اعلام محلية له".

بغداد اليوم- ديالى

وصف قائممقام قضاء خانقين في محافظة ديالى دلير حسن،السبت (16 ايار 2020)، ، الوضع الامني في أطراف القضاء بالحرج جدا، فيما أكد ان هجمات التنظيم شبه يومية.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الامني في اطراف خا

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حنين قدو، الجمعة، عن نسبة العجز المالي في موازنة 2020.

وقال قدو لـ(بغداد اليوم)، إن "العجز المالي في مشروع قانون موازنة 2020 العامة للبلد وصل إلى ما يقارب 69 تريليون دينار عراقي"

بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مع نظيره الاوكراني توسيع العلاقات المشتركة بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مصطفى الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزرا

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