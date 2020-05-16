الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن تعرضين لداعش في صلاح الدين وكركوك

2020/05/16 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، السبت (16 ايار 2020)، بياناً بشأن التعرضات التي نفذتها عناصر تنظيم داعش على القوات الأمنية في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "إطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية ، على سيطره الشيخ ابراهيم في قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين".



وأضافت، أنه "قد ادى الحادث الى استشهاد منتسب وجرح آخر، وقد تم الرد على مصادر النيران ".

فيما أكدت أن "مجموعة من عصابات داعش الإرهابية، تستهدف نقطة مشتركة للشرطة الاتحادية بالفوج الثالث باللواء السادس بالفرقة السادسة، سيطرة يايجي التابعة لمركز قضاء الدبس بمحافظة كركوك ، مما ادى الى جرح منتسب من الشرطة المحلية".

وكانت، خلية الاعلام الامني، أعلنت ، أمس الجمعة ، مقتل واصابة 5 مقاتلين بالحشد الشعبي في هجوم داعشي بديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموعة ارهابية داعشية فجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة الى اللواء 23 بالحشد الشعبي، وعلى اثرها حدث اشتباك بين، قوة من الحشد الشعبي والمجموعة الأرهابية".

واضافت ان "الحادث ادى الى استشهاد ثلاثة وجرح إثنين مِن مقاتلي الحشد، بالقرب من معبر الميته ضمن منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى، وتم اخلاء الشهداء والجرحى".

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، مقتل واصابة 5 مقاتلين بالحشد الشعبي في هجوم داعشي بديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموعة ارهابية داعشية فجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة الى اللواء 23 بالحشد ال

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل اثنين من الحشد العشائري بنيران قناص داعشي في ديالى.

وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "اثنين من الحشد العشائري، قد قتلا بنيران قناص داعشي قرب نقطة مرابطة في منطقة شاقراق قرب قضاء ا

بغداد اليوم _ ديالى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، احباط هجوم لداعش في ناحية العظيم.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي احبطت مساء اليوم هجوما لفلول تنظيم داعش الإرهابي في قرية المي

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