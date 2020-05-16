سلطة الطيران المدني تنفي إعطاء الموافقة لاستئناف رحلات إجلاء عراقيي الخارج

2020/05/16 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفت سلطة الطيران المدني العراقي، السبت (16 أيار 2020)، إعطاء الموافقة لاستئناف رحلات إجلاء العراقيي...





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