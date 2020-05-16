2020/05/16 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “فيسبوك” قررت دعم منصتها للتواصل المصور “إنستغرام” بأكبر مكتبة “صور متحركة” في العالم.وأشار تقرير منشور في موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن فيسبوك في طريقها لإتمام صفقة استحواذ كبرى لشركة “جيفي” الشهيرة المتخصصة في إنتاج الصور المتحركة.“فيسبوك” تتعاون مع شركات اتصالات لمد كابل إنترنت بحري لخدمة الشرق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك تدعم إنستغرام بأكبر مكتبة “صور متحركة” في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك تدعم إنستغرام بأكبر مكتبة “صور متحركة” في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).