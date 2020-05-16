إصابة “داعشي” بكمين ناجح للحشد الشعبي في جرف النصر

2020/05/16 | 09:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل أصيب أحد عناصر “داعش” الإجرامي، بكمين ناجح للحشد الشعبي في ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “اللواء 47 بالحشد الشعبي تمكن من إصابة احد عناصر داعش خلال كمين ناجح في منطقة الفارسية شمال جرف النصر”.وأضاف البيان، ان “قوات اللواء صدت عدة تعرضات […]

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