الحوثي يرد على الخارجية الامريكية: اعلانكم ليس إلا تكهنات

2020/05/16 | 09:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق القيادي في جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، يوم الجمعة، على تحميل الخارجية الأمريكية، الجماعة مسؤولية حدوث أي تسرب للنفط الخام من ناقلة متهالكة ترسو منذ 4 أعوام قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من “أنصار الله” في صنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في […]

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