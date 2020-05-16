موقع لبنان في الإقليم - محمد سيد رصاص

2020/05/16 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_سيد_رصاص في يوم الأربعاء 12كانون الثاني/ يناير 2011، أُسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري من قِبل أطراف ثلاثة، هي: حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، مع وزير مستقل، كانوا يمثّلون أحد عشر وزيراً من أصل ثلاثين.



كان بالغ الدلالة أن تُعلن تلك الاستقالات للوزراء الأحد عشر، أثناء اجتماع الحريري مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ اتفاق الدوحة (21 أيار 2008)، الذي أنتج ......





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