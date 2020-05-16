ما هي الأسباب والشروط على الدولة في فرض هيبتها على الشعب - فلاح أمين الرهيمي

2020/05/16 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي تفرض هيبة الدولة على الشعب بطريقتين ...



الأولى في الدول الديمقراطية الذي يكون التعامل والعلاقة بين الشعب والدولة عن المصداقية والصراحة والاحترام بين الشعب والدولة وتنفيذ القوانين وطاعتها التي تصب في مصلحة الوطن والشعب تؤدي إلى ثقة واحترام متبادل بين الشعب والدولة والعلاقة بين نواب الشعب وناخبيهم واللقاءات بينهم طيلة فترة المرحلة للنواب في عملهم والناخب يزود النائب بأوضاع وظروف المنطقة الانتخابية ا ......





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