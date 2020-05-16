اردوغان يؤكد للكاظمي تطلعه زيارة بغداد في أقرب فرصة

2020/05/16 | 09:56 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، قدّم خلاله التهنئ...

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