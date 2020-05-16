وزارة الزراعة الايرانية: الجراد يغزو البلاد وسيتلف محاصيل تقدر بـ7 مليارات دولار

2020/05/16 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بوزارة الزراعة الإيرانية، الجمعة، إن إيران قد تستخدم الجيش للمساعدة في مكافحة أسراب الجراد التي تغزو جنوب البلاد والتي تهدد بإتلاف محاصيل تقدر بأكثر من سبعة مليارات دولار.ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية عن محمد رضا مير المسؤول بوزارة الزراعة قوله إن الجراد الصحراوي هاجم أكثر من 200 ألف هكتار من […]

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