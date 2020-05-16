وزارة العمل تناقش مع 50 دولة هجرة العمالة الأجنبية

2020/05/16 | 09:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اجتماع افتراضي عبر تطبيق zoom مع 50 دولة هجرة العمالة الاجنبية بعد جائحة كورونا وخاصة من العراق.بينما انهت محافظة صلاح الدين معاملات الشمول باعانات الرعاية الاجتماعية لـ 2121 مستحقا.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض، بحسب الإعلام الحكومي، ان “الاجتماع الموسع الذي

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