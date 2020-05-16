الكونغرس يوافق على قرار يسمح للأعضاء بالتصويت وعقد جلسات عن بعد

2020/05/16 | 10:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وافق مجلس النواب الأمريكي، على قرار يسمح للأعضاء بالتصويت وعقد جلسات استماع للجانه عن بعد وسط جائحة فيروس كورونا المستمرة.وهذا التغيير على الرغم من كونه مؤقتا، سيسمح للمشرعين في مجلس النواب بالإدلاء بأصواتهم عبر الوكالة لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.جدير بالذكر أن جميع الأعضاء الجمهوريين في المجلس صوتوا […]

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