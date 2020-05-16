نائب كردي: ترشيح 3 شخصيات لمنصب وزارة العدل

2020/05/16 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني عن ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب وزارة العدل وسيتم اختيار احدهم وطرحه للتصويت في جلسة البرلمان القادمة.وقال جمال محمد شكور، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن ”الاتحاد الوطني رشح ثلاث شخصيات لتولي حقيبة العدل ضمن استحقاقه الوزاري ومن بين الشخصيات المرشحة خالد شواني وسنقرر خلال المداولات والمباحثات الجارية من هو […]

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