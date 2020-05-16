محافظة نينوى تعلن افتتاح سوق “السرجخانة” بعد اعمار جميع محالها

2020/05/16 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أعلنت محافظة نينوى، اليوم السبت، عن افتتاح اقدم اسواق مدينة الموصل وهي سوق السرجخانة بعد اعمار جميع محالها.وقال قائممقام المدينة زهير الاعرجي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الفرقة الهندسية بمحافظة نينوى وبالتعاون مع شركة الفاو الهندسية ونخبة من مهندسي بلدية وبلديات نينوى، أعادت اعمار سوق السرجخانة بالكامل”.وأضاف الاعرجي، أن “السوق […]

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