محافظ البصرة: العمل بمشروع ماء الإسالة سينتهي خلال 10 أيام

2020/05/16 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابدى محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت، استغرابه من إطلاق الإشاعات التي تأزم الأوضاع في قضاء المدينة عبر تحديد أوقات زمنية غير معلومة للمياه، مؤكدا أن الماء الصالح للشرب والإسالة سيصل للمنطقة التي تعاني من أزمة المياه خلال عشرة أيام فقط.وقال العيداني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشروع الذي ينفذ لنقل المياه الصالحة […]

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