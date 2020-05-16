حكومة ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئياً

2020/05/16 | 10:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..ذكرت فوكس نيوز، نقلاً عن مسودة رسالة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئياً.وجاء في الرسالة أن إدارة ترامب ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة لمنظمة الصحة العالمية.وعلق ترامب مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 نيسان الماضي، متهماً […]

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