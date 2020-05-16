حقوق الانسان تدعو الكاظمي لوضع برنامج عاجل لمعالجة ملوحة المياه في شط العرب

2020/05/16 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعداد البرنامج الحكومي العاجل لمعالجة ملوحة المياه في شط العرب والتلوث.واكد المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم السبت ، على ضرورة “إيجاد معالجة سريعة للتلوث الناتج عن المواقع الملوثة بالإشعاع أو استخراج النفط فضلا عن النظر في عقود […]

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