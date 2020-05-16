نائب عن النصر يتهم وزير الداخلية بمجاملة الكتل السياسية على حساب المواطن

2020/05/16 | 10:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال النائب عن تحالف النصر، رياض التميمي، اليوم السبت، إن وزير الداخلية وزير الداخلية عثمان الغانمي بمجاملة الكتل السياسية على حساب أمن المواطن.وذكر التميمي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، أن "وزير الداخلية يجامل الكتل السياسية على حساب أمن المواطن في ديالى والعراق أجمع".واضاف :"وعلى ما يبدو أن السياقات الإدارية والأمنية تسقط مقابل الاعتبارات السياسية لدى الغانمي".

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