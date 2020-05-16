أدويـة سامـراء تحقـق زيـادة كبيـرة فـي مبيعاتهـا خـلال الفصـل الاول مـن 2020 

2020/05/16 | 10:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، السبت، عن زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال الفصل الاول من العام الحالي 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 وبنسبة تطور بلغت ( 71% ) .وقال مدير عام الشركة عبـد الحميـد عبد الرحمـن السالـم في بيان تلقت /المعلومة/، […]

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