شركة أمريكية تزعم اكتشاف علاج يقضي على كورونا خلال 4 أيام

2020/05/16 | 10:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..زعمت شركة أدوية بيولوجية مقرها في ولاية كاليفورنيا، أنها اكتشفت جسمًا مضادًا يمكن أن يحمي جسم الإنسان من فيروس كورونا وييقضي عليه في غضون أربعة أيام.وبدأ فريق سورينتو منذ شهرين في تحليل مئات الأجسام المضادة ووجدوا حوالي اثني عشرة تمكنت من منع الفيروس الذي يؤدي إلى مرض “كوفيد-19″، من إصابة الخلايا البشرية.ويقولون […]

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