افتتاح المستشفى الصحي في قضاء قلعة سكر الأسبوع المقبل

2020/05/16 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير عام شركة نفط ذي قار علي خضير، السبت، أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح المستشفى الصحي في قضاء قلعة سكر شمال المحافظة.وقال خضير في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح المستشفى الصحي في قضاء قلعة سكر شمال المحافظة بعد إكمال نسب متقدمة من المشروع ومنها متطلبات التأثيث بمختلف […]

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