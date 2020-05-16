أسوار أربع محافظات تلتهب..

2020/05/16 | 10:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العراق ليلة حافلة بحوادث الحرق في حقول القمح في معظم المحافظات العراقية بما في ذلك المناطق المتنازع عليها - صورة ارشيفية

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