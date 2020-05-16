الرافدين: توطين رواتب عدد من موظفي الدولة ومنحهم الماستر كارد

2020/05/16 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن توطين رواتب موظفي عدد من وزارات ودوائر الدولة ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “تم توطين رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية واستلام رواتبهم الشهرية عبرها”.وأضاف البيان أنه انه “بإمكان حاملي الماستر […]

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