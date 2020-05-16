مصرف عراقي يزود الموظفين ببطاقات الكترونية تتيح لهم التسوق بها

2020/05/16 | 10:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مصرف الرافدين الحكومي يوم السبت ان البطاقة الالكترونية ما تُعرف بـ"الماستر كارد" تتيح للموظف العامل في القطاع العام التسوق بها من المراكز التجارية فضلا عن تسلم الرواتب الشهرية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، انه تم توطين رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية وتسلمهم رواتبهم الشهرية عبرها .

واضاف البيان انه بإمكان حاملي الماستر كارد الاستفادة من المميزات والخدمات المالية التي اطلقها المصرف مؤخرا والاستفادة من تلك البطاقة في التسوق والشراء من الأماكن والمراكز التجارية الاخرى.

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