تسجيل حالة شفاء من فيروس كورونا في واسط

2020/05/16 | 10:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في واسط، السبت، تسجيل حالة شفاء من فيروس كورونا.وقال الناطق الرسمي باسم الخلية سعدون الأمير في بيان تلقته وكالة صدى، انه”تم تسجيل حالة شفاء جديدة من كورونا لرجل من منطقة الخاجية في مدينة الكوت”.واضاف، ان”عدد الإصابات التراكمي بالفيروس بلغ 38 حالة، لافتا إلى أن”الإصابات قيد العلاج في المستشفى هي (حالة

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