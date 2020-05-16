إعادة فتح الكنائس في اقليم كردستان

2020/05/16 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أبرشية أربيل الكلدانية، البدء باعادة فتح الكنائس في اقليم كردستان اعتبارا من يوم غد الاحد.وقالت ابرشية اربيل في بيان تلقته وكالة صدى , “اجتمع الاباء اساقفة اربيل الاجلاء في مطرانية الكلدان لمناقشة امر اعادة فتح الكنائس امام المؤمنين اعتباراً من يوم الاحد 17 ايار 2020 وذلك بناء على القرارات الاخيرة الصادرة من رئاسة

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