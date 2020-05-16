استئناف الدوري الالماني بعد توقف لاكثر من شهرين بسبب كورونا

2020/05/16 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره شالكه، فى الرابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” فى الجولة الـ 26 من الدورى الألمانى “البوندزليجا”، والتى تعود اليوم بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، ويتصدر اللقاء التاريخى الذى يحمل الرقم 156 بين الفريقين، اليوم مشهد عودة الدورى الألمانى، مما يضيف المزيد […]

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