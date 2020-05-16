الرئيس الكوري الشمالي يختفي من جديد و الاسباب مجهولة

2020/05/16 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل اعلام كورية جنوبية، عن معلومات جديدة حول عودة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون للاختفاء مجددا.وذكرت عدد من الصحف الكورية للجنوبية، والتي كان من بينها صحيفة ” كوريا هيرالد “، ان الزعيم الكوري الشمالي اختفى مرة أخرى … Readmore

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