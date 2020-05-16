صحيفة: الكاظمي يعتزم اجراء مباحثات مع البيشمركة لمواجهة داعش

2020/05/16 | 10:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة ” العربي الجديد”، السبت، عن عزم حكومة مصطفى الكاظمي اجراء مباحثات مع اربيل لانهاء مناطق الفراغ الامني بين قوات الجيش والبيشمركة ومنع تواجد العناصر الارهابية فيها.ونقلت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن مسؤول أمني قوله أنّ “التنظيم الاجرامي يستفيد من المتناقضات والخلافات كما في حالة ملف إدارة الأمن في […]

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