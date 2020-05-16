2020/05/16 | 10:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل حالة شفاء جديدة بواسط ليرتفع عدد المتشافين إلى 35 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 10:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حالة شفاء جديدة بواسط ليرتفع عدد المتشافين إلى 35) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حالة شفاء جديدة بواسط ليرتفع عدد المتشافين إلى 35) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).