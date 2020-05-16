تطبيق زوم أمام مشكلة.. اختراق محاضرة لتعليم الانجيل وبث مقاطع جنسية خلال الدرس!

2020/05/16 | 10:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تقاضي كنيسة في كاليفورنيا شركة زوم، بعدما تمكّن مقرصن من اختراق صفّ لتعليم الإنجيل، ونشر صوراً تظهر اعتداءات جنسية على أطفال.ويشتبه بأنّ مقرصناً استولى على كومبيوترات المستخدمين، وبثّ “أشرطة مصوّرة مريضة ومزعجة”، بحسب نصّ الدعوى المقدّمة من كنيسة القديس بولص اللوثرية.تواصل رؤساء الكنيسة الواقعة في مدينة سان فرانسيسكو مع زوم، […]

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