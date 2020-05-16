مصدر نيابي لـ “العهد نيوز”: جلسة التصويت على الوزارات المتبقية ستعقد الاربعاء المقبل

2020/05/16 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص افاد مصدر نيابي، بان جلسة مجلس النواب للتصويت على الوزارات المتبقية الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي ستعقد الاربعاء المقبل.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “هناك اتفاق سياسي على عقدها الاربعاء المقبل”.

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