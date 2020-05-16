قراصنة الإنترنت يطلبون فدية مقابل وثائق سرية عن ترامب

2020/05/16 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت عصابة من المجرمين الإلكترونيين في منشور على الشبكة” المظلمة” من الإنترنت، أنها حصلت على وثائق عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهددت بنشرها وغيرها من الوثائق المخترقة ما لم تحصل على فدية قدرها 42 مليون دولار.ووفقا لمجلة “فيراتي” التي التقطت المنشور على الإنترنت، فقد اخترقت المجموعة الإجرامية شركة محاماة الترفيه الكبرى” غربمان شاير ميسيلس […]

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