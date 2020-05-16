تحطم مقاتلة “إف-22” أمريكية في فلوريدا

2020/05/16 | 10:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت مقاتلة “إف-22” تابعة للجيش الأمريكي، أمس الجمعة، بعد إقلاعها بفترة وجيزة، في طلعة تدريبية روتينية.وبحسب بيان لسلاح الجو الأمريكي، نجا الطيار من الحادث بعد استخدامه مقعد النجاة، وهو في حالة صحية مستقرة.وقال البيان: “تحطمت مقاتلة من طراز “إف – 22″، تم تخصيصها للسرب 43 المقاتل، وجزء من الجناح المقاتل 325، الموجود حاليا

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